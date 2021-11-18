Шокуюча знахідка на сходах коледжу на Львівщині – працівники зупинили роботу заради порятунку немовляти

На Львівщині, в маленькому містечку Новому Роздолі, на сходах місцевого коледжу працівники натрапили на таку знахідку, від якої всі в закладі геть забули про свою роботу.

Добре, хоч того дня занять не було – тому на місці не було і учнів. Також по темі: Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Адже всі дорослі бігали кругом підозрілого згортку, поки на їхній виклик не примчала поліція та швидка допомога!

Нашій Євгенії Полікарповій вдалося записати ексклюзивний коментар свідка, який бачив головних підозрюваних!

Їх тепер посилено розшукують усі місцеві правоохоронці!!