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Video: Школяр втік з дому після двійки у щоденнику прямо в день народження

На що тільки діти не йдуть, аби лише не отримати від батьків на горіхи за поганий бал. На Київщині малий бешкетник після зауваження вчительки в щоденник взагалі вирішив - додому не піде. Тато з мамою ледь з розуму не зійшли, коли малий не повернувся після уроків. [read_more_news] Вони й самі кинулися шукати сина, але марно, тоді вже й підняли на ноги усю поліцію. Але копи спершу знайшли лише портфель школяра, та де ж блукала сама дитина? І чого він так злякався мами, що наважився на такий відчайдушний похід.

Школяр втік з дому після двійки у щоденнику прямо в день народження
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На що тільки діти не йдуть, аби лише не отримати від батьків на горіхи за поганий бал.

На Київщині малий бешкетник після зауваження вчительки в щоденник взагалі вирішив – додому не піде.

Тато з мамою ледь з розуму не зійшли, коли малий не повернувся після уроків. Також по темі: Матір довела старанного сина до самогубства через погані оцінки в школі

Вони й самі кинулися шукати сина, але марно, тоді вже й підняли на ноги усю поліцію.

Але копи спершу знайшли лише портфель школяра, та де ж блукала сама дитина?

І чого він так злякався мами, що наважився на такий відчайдушний похід.

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ICTV / Надзвичайні новини / Школяр втік з дому після двійки у щоденнику прямо в день народження / 09.09.2021 20:17
09.09.2021 20:17

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