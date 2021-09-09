Школяр втік з дому після двійки у щоденнику прямо в день народження

На що тільки діти не йдуть, аби лише не отримати від батьків на горіхи за поганий бал.

На Київщині малий бешкетник після зауваження вчительки в щоденник взагалі вирішив – додому не піде.

Тато з мамою ледь з розуму не зійшли, коли малий не повернувся після уроків. Також по темі: Матір довела старанного сина до самогубства через погані оцінки в школі

Вони й самі кинулися шукати сина, але марно, тоді вже й підняли на ноги усю поліцію.

Але копи спершу знайшли лише портфель школяра, та де ж блукала сама дитина?

І чого він так злякався мами, що наважився на такий відчайдушний похід.