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Video: Школа повстала проти небезпечних малолітніх близнюків – причини

На Прикарпатті вся школа повстала проти двох братів-близнюків. Серед обурених не лише батьки учнів, а й вчителі, педагогічні асистенти та дирекція закладу. Через двох учнів, в четвертому «А» щороку змінюють класного керівника та соціального педагога. А в класі – справжня батьківська війна. Хто її розв’язав ? - знає Світлана Маланюк.

Школа повстала проти небезпечних малолітніх близнюків – причини
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На Прикарпатті вся школа повстала проти двох братів-близнюків.

Серед обурених не лише батьки учнів, а й вчителі, педагогічні асистенти та дирекція закладу.

Через двох учнів, в четвертому «А» щороку змінюють класного керівника та соціального педагога.

А в класі – справжня батьківська війна.

Хто її розв’язав ? – знає Світлана Маланюк.

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ICTV / Надзвичайні новини / Школа повстала проти небезпечних малолітніх близнюків – причини / 03.11.2021 20:08
03.11.2021 20:08

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