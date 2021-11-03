Video: Школа повстала проти небезпечних малолітніх близнюків – причини

На Прикарпатті вся школа повстала проти двох братів-близнюків. Серед обурених не лише батьки учнів, а й вчителі, педагогічні асистенти та дирекція закладу. Через двох учнів, в четвертому «А» щороку змінюють класного керівника та соціального педагога. А в класі – справжня батьківська війна. Хто її розв’язав ? - знає Світлана Маланюк.