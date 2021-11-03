Школа повстала проти небезпечних малолітніх близнюків – причини

Січкарня розчавила 4-річній дівчинці пальці – небачений переполох у карпатському селі
Вбили біля фігури Смерті, яку поставили до Хелловіну – різанина в запорізькому кафе
В Україні йде битва за врожай – в полях зафіксували співробітників СБУ
Зять живцем спалив власну тещу – пекельна сімейна сварка на Миколаївщині
Приповзла до лікарні, а видавати звіра-кривдника не хотіла! Гірка сімейна драма на Рівненщині
Скандально відомий злочинець Олексій Казимиров за свої гріхи оголошений у міжнародний розшук
Банда посеред ночі напала на подружжя у Княжичах – чоловіка катували на очах у зв’язаної дружини
19-річний юнак свою останню ніч провів у домі 49-річного чоловіка – пожежа на Львівщині