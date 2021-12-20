Video: Шерше ля фам – кривава різанина через прекрасну даму у Києві

Шерше ля фам - кривава різанина через прекрасну даму сталася у Києві. Пізно увечері мешканці дев'ятиповерхівки спостерігали під вікнами драматичний двобій - противники осипали один одного лайкою та стусанами. Останнім же аргументом у конфлікті стала заточка - 39-річний чоловік з півдесятка разів всадив гостре лезо у тіло опонента, а тоді ніби розчинився у повітрі. Поранений швидкої не дочекався.