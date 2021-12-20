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Video: Шерше ля фам – кривава різанина через прекрасну даму у Києві

Шерше ля фам - кривава різанина через прекрасну даму сталася у Києві. Пізно увечері мешканці дев'ятиповерхівки спостерігали під вікнами драматичний двобій - противники осипали один одного лайкою та стусанами. Останнім же аргументом у конфлікті стала заточка - 39-річний чоловік з півдесятка разів всадив гостре лезо у тіло опонента, а тоді ніби розчинився у повітрі. Поранений швидкої не дочекався.

Шерше ля фам – кривава різанина через прекрасну даму у Києві
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Шерше ля фам – кривава різанина через прекрасну даму сталася у Києві.

Пізно увечері мешканці дев’ятиповерхівки спостерігали під вікнами драматичний двобій – противники осипали один одного лайкою та стусанами.

Останнім же аргументом у конфлікті стала заточка – 39-річний чоловік з півдесятка разів всадив гостре лезо у тіло опонента, а тоді ніби розчинився у повітрі.

Поранений швидкої не дочекався.

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ICTV / Надзвичайні новини / Шерше ля фам – кривава різанина через прекрасну даму у Києві / 20.12.2021 19:29
20.12.2021 19:29

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