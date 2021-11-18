Шахраї використовують фото хворої дівчинки, щоб наживатися на українцях

У мене просто немає слів!

Самі посудіть!

Мати хворої дівчинки збирала гроші на її лікування, люди допомогли, все, наче, почало налагоджуватися. Також по темі: Рембо на пенсії у Києві - нейтралізація шахрайок відбулась успішно

Аж тут невідомі шахраї взяли фотографію дівчинки і збирають тепер самі на неї гроші з довірливих громадян!

Пишуть брехливі діагнози, різні вигадані імена, але шахрайська карусель не зупиняється, і гроші течуть рікою в кишені аферистів.

Але найстрашніше, що шокована мати не може їх зупинити, хоч уже й провела невеличке розслідування сама.

Бо поліція – ну, нічого не хоче робити – вже кілька місяців українців нахабно дурять, а жінці не вдається домогтися справедливості!