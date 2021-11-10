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Video: Сезон охоти на євробляхи відкрито! Яким буде штраф для нелегальних автовласників

Відзавтра одна євробляха обійдеться своєму власнику у кругленьку суму, якої вистачить аби придбати аж 5 аналогічних машин за кордоном. Адже пільговий період на розмитнення, який тривав для таких автомобілістів 180 днів, спливає, а це означає, що для поліцейських та митників буде офіційно відкритим сезон полювання на євробляхи.   [read_more_news] Яким буде штраф для нелегальних автовласників? Які ще видатки їм доведеться понести? І чи готові люди до таких витрат? Дізнавалася наша Євгенія Полікарпова

Сезон охоти на євробляхи відкрито! Яким буде штраф для нелегальних автовласників
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Відзавтра одна євробляха обійдеться своєму власнику у кругленьку суму, якої вистачить аби придбати аж 5 аналогічних машин за кордоном.

Адже пільговий період на розмитнення, який тривав для таких автомобілістів 180 днів, спливає, а це означає, що для поліцейських та митників буде офіційно відкритим сезон полювання на євробляхи.    Також по темі: Що робити власникам "євроблях", яких ошукали аферисти при розмитненні авто

Яким буде штраф для нелегальних автовласників?

Які ще видатки їм доведеться понести?

І чи готові люди до таких витрат?

Дізнавалася наша Євгенія Полікарпова

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ICTV / Надзвичайні новини / Сезон охоти на євробляхи відкрито! Яким буде штраф для нелегальних автовласників / 10.11.2021 20:18
10.11.2021 20:18

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