Сезон охоти на євробляхи відкрито! Яким буде штраф для нелегальних автовласників

Відзавтра одна євробляха обійдеться своєму власнику у кругленьку суму, якої вистачить аби придбати аж 5 аналогічних машин за кордоном.

Адже пільговий період на розмитнення, який тривав для таких автомобілістів 180 днів, спливає, а це означає, що для поліцейських та митників буде офіційно відкритим сезон полювання на євробляхи. Також по темі: Що робити власникам "євроблях", яких ошукали аферисти при розмитненні авто

Яким буде штраф для нелегальних автовласників?

Які ще видатки їм доведеться понести?

І чи готові люди до таких витрат?

Дізнавалася наша Євгенія Полікарпова