Video: Сезон охоти на євробляхи відкрито! Яким буде штраф для нелегальних автовласників
Відзавтра одна євробляха обійдеться своєму власнику у кругленьку суму, якої вистачить аби придбати аж 5 аналогічних машин за кордоном.
Адже пільговий період на розмитнення, який тривав для таких автомобілістів 180 днів, спливає, а це означає, що для поліцейських та митників буде офіційно відкритим сезон полювання на євробляхи. [read_more_news]
Яким буде штраф для нелегальних автовласників?
Які ще видатки їм доведеться понести?
І чи готові люди до таких витрат?
Дізнавалася наша Євгенія Полікарпова
Сезон охоти на євробляхи відкрито! Яким буде штраф для нелегальних автовласників