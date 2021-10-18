Сенсаційне викрадення 19-річної доньки бізнесмена заради нечуваного викупу

Сенсаційне викрадення дочки бізнесмена та нереальна ставка за її життя!

У Львові поліцейські провели приголомшливу спецоперацію по визволенню 19-річної дівчини, яку тримали у заручниках в одній з орендованих квартир. Також по темі: У Вінниці викрадали підлітків і примусово лікували у незаконному реабілітаційному центрі

У це важко повірити, але серед зухвалих бандитів були практично ще підлітки, і навіть школярка!

Тільки послухайте: нелюди вимагали від батьків УВАГА! 2 мільйони євро!

Усі деталі цієї неймовірної історії прямо зараз розповість наша Євгенія Полікарпова