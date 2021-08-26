Село на Київщині живе під страхом смерті від струму – напруга зростає з кожним днем

Буквально на волосині від трагедії.

Мешканці села на Київщині змушені жити в постійному страху за себе та своїх дітей.

І це не порожні слова.

Адже над їхніми будинками небезпека буквально нависає. Також по темі: У Луцьку лікар пологового будинку підробляв сутенером

Під час буревію старенький стовп не витримав і тріснув.

І тепер тримається фактично на дротах.

Страшно навіть уявити, якщо й вони обірвуться.

Але ж чому енергетики нічого не роблять?

Чого чекають?

Ви будете вражені їхніми відписками.