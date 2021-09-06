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Video: Русалка з арбалетом випускала стріли у вчителів – шокуючий старт навчального року в полтавській школі

Просто шокуючий старт навчального року в Полтавській школі. І вчителі, і учні - ще довго здригатимуться від того жахливого ранку. До закладу вдерлась дівчина, яку не помітити було важко. Волосся - зеленого кольору, в зубах - цигарка, а в руках у русалки - арбалет. [read_more_news] Якась мить, і зі зброї неадекватна почала випускати стріли у вчителів. Влучила у двох. В якому стані педагоги? Хто ця агресорка? Навіщо прийшла до школи і показово розправилась з вчителями? Це жах, але візит божевільної був не випадковим.

Русалка з арбалетом випускала стріли у вчителів – шокуючий старт навчального року в полтавській школі
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Просто шокуючий старт навчального року в Полтавській школі.

І вчителі, і учні – ще довго здригатимуться від того жахливого ранку.

До закладу вдерлась дівчина, яку не помітити було важко.

Волосся – зеленого кольору, в зубах – цигарка, а в руках у русалки – арбалет. Також по темі: Дзвінок на урок пролунав, а вчителів немає! Педагогічний страйк на Прикарпатті

Якась мить, і зі зброї неадекватна почала випускати стріли у вчителів.

Влучила у двох.

В якому стані педагоги? Хто ця агресорка?

Навіщо прийшла до школи і показово розправилась з вчителями?

Це жах, але візит божевільної був не випадковим.

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ICTV / Надзвичайні новини / Русалка з арбалетом випускала стріли у вчителів – шокуючий старт навчального року в полтавській школі / 06.09.2021 19:38
06.09.2021 19:38

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