Рубав свою матір на очах у брата – подробиці вбивства на Львівщині

Сварка коханців не на життя, а на смерть! Хто кому всадив підступний ніж у спину
Наставляв заблукалу душу на шлях істинний і віддав за це своє життя! Звірячий злочин на Львівщині
Злий геній вбив власну матір – жахіття, яке лякає більше за трилери Хічкока
Фура на всіх парах протаранила магазин – смертельна ДТП на Львівщині
45 років тому народила не сина, а свого вбивцю! Моторошна історія у Бродах
На Львівщині завівся володар вогню – піроман забрав сон та спокій селян
Молодший брат не витримав знущань старшого і згрішив – братовбивство на Львівщині
Залишив кохану дружину з іншим – знайшов вже голою та мертвою. Вбивство на Львівщині