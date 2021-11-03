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Video: Рубав свою матір на очах у брата – подробиці вбивства на Львівщині

Рубав свою матір прямо на очах у безпомічного брата. На Львівщині сталося вбивство, яке просто не вкладається у голові. [read_more_news] Тільки послухайте: нелюд жорстоко розправився із найріднішою, а потім ходив селом та розповідав, що вона сама собі розбила голову! Збрехати він вирішив і поліцейським, але звіра таки вдалося вивести на чисту воду. Наша Євгенія Полікарпова дізналася моторошні деталі цієї кривавої сімейної трагедії.

Рубав свою матір на очах у брата – подробиці вбивства на Львівщині
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Рубав свою матір прямо на очах у безпомічного брата.

На Львівщині сталося вбивство, яке просто не вкладається у голові. Також по темі: Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі

Тільки послухайте: нелюд жорстоко розправився із найріднішою, а потім ходив селом та розповідав, що вона сама собі розбила голову!

Збрехати він вирішив і поліцейським, але звіра таки вдалося вивести на чисту воду.

Наша Євгенія Полікарпова дізналася моторошні деталі цієї кривавої сімейної трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Рубав свою матір на очах у брата – подробиці вбивства на Львівщині / 03.11.2021 20:02
03.11.2021 20:02

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