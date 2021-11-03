Рубав свою матір на очах у брата – подробиці вбивства на Львівщині

Рубав свою матір прямо на очах у безпомічного брата.

На Львівщині сталося вбивство, яке просто не вкладається у голові. Також по темі: Билась головою об залізобетонні сходи і стогнала! Син тягав мертву матір поверхами в Одесі

Тільки послухайте: нелюд жорстоко розправився із найріднішою, а потім ходив селом та розповідав, що вона сама собі розбила голову!

Збрехати він вирішив і поліцейським, але звіра таки вдалося вивести на чисту воду.

Наша Євгенія Полікарпова дізналася моторошні деталі цієї кривавої сімейної трагедії.