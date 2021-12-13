Розваги із наслідками. У Луцьку неповнолітній гонщик збив 6 пішоходів, тікаючи від поліції

Моторошні кадри з Луцька!

Там 16-річний юнак на машині вітчима втікав від поліції і на “зебрі” влетів у натовп пішоходів, які саме переходили дорогу на зелене світло.

В аварії постраждали шестеро людей.

Серед них, 5-річний хлопчик.

Після ДТП його доправили в реанімацію обласної дитячої лікарні.

Та найбільше постраждала мати дитини.

Зараз жінка у вкрай тяжкому стані на межі життя та смерті.

Як же неповнолітній гонщик опинився за кермом? Також по темі: Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто - розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві

Чому тікав від поліції?

І чи виживуть його жертви?

Дивіться у репортажі Павла Шамшина.