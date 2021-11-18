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Video: Розстріл бізнесмена у Миколаєві – всі подробиці мафіозного бойовика

Зухвалий розстріл - у центрі Миколаєва! Наче в якомусь мафіозному бойовику, у дворі житлової багатоповерхівки з мисливської рушниці застрелили 51-річного бізнесмена. У тому будинку чоловік не жив, взагалі невідомо, як і він, і кілер потрапили на закриту територію![read_more_news] Відповідь міг би дати ще один постраждалий під час стрілянини - він дістав поранення! Відомо, що знайшли зброю, яку викинув убивця. Всі деталі знають наші кореспонденти - вони й досі продовжують працювати на місці резонансного злочину.

Розстріл бізнесмена у Миколаєві – всі подробиці мафіозного бойовика
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Зухвалий розстріл – у центрі Миколаєва!

Наче в якомусь мафіозному бойовику, у дворі житлової багатоповерхівки з мисливської рушниці застрелили 51-річного бізнесмена.

У тому будинку чоловік не жив, взагалі невідомо, як і він, і кілер потрапили на закриту територію! Також по темі: Пекельне полювання на тендітну блондинку через бізнес у Києві

Відповідь міг би дати ще один постраждалий під час стрілянини – він дістав поранення!

Відомо, що знайшли зброю, яку викинув убивця.

Всі деталі знають наші кореспонденти – вони й досі продовжують працювати на місці резонансного злочину.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розстріл бізнесмена у Миколаєві – всі подробиці мафіозного бойовика / 18.11.2021 19:12
18.11.2021 19:12

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