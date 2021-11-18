Video: Розстріл бізнесмена у Миколаєві – всі подробиці мафіозного бойовика
Зухвалий розстріл - у центрі Миколаєва!
Наче в якомусь мафіозному бойовику, у дворі житлової багатоповерхівки з мисливської рушниці застрелили 51-річного бізнесмена.
У тому будинку чоловік не жив, взагалі невідомо, як і він, і кілер потрапили на закриту територію![read_more_news]
Відповідь міг би дати ще один постраждалий під час стрілянини - він дістав поранення!
Відомо, що знайшли зброю, яку викинув убивця.
Всі деталі знають наші кореспонденти - вони й досі продовжують працювати на місці резонансного злочину.
Розстріл бізнесмена у Миколаєві – всі подробиці мафіозного бойовика