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Video: Розпатрав на дрібні шматки і цинічно виніс на смітник – подробиці вбивства на Печерську у Києві

Справжнє божевілля, яке сколихнуло увесь Київ. Безпритульні випадково знайшли у смітнику людські ноги. Наче в кривавому трилері рештки людини були замотані в пакет і складені у спортивну сумку.[read_more_news] Коли приїхали слідчі вжахнулися ще дужче, тулуб теж був поруч у сусідньому сміттєвому контейнері. За частинами тіла мешканці будинку, який розташований поруч впізнали свого сусіда. Хтось розпатрав його на дрібні шматки і цинічно виніс на смітник. Хто ж так жорстоко розправився з Романом, якого сусіди боялися наче вогню. Мурахи шкірою від такого жахіття.

Розпатрав на дрібні шматки і цинічно виніс на смітник – подробиці вбивства на Печерську у Києві
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Справжнє божевілля, яке сколихнуло увесь Київ.

Безпритульні випадково знайшли у смітнику людські ноги.

Наче в кривавому трилері рештки людини були замотані в пакет і складені у спортивну сумку. Також по темі: У Полтаві знайдено рештки безвісти зниклого чоловіка

Коли приїхали слідчі вжахнулися ще дужче, тулуб теж був поруч у сусідньому сміттєвому контейнері.

За частинами тіла мешканці будинку, який розташований поруч впізнали свого сусіда.

Хтось розпатрав його на дрібні шматки і цинічно виніс на смітник.

Хто ж так жорстоко розправився з Романом, якого сусіди боялися наче вогню.

Мурахи шкірою від такого жахіття.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розпатрав на дрібні шматки і цинічно виніс на смітник – подробиці вбивства на Печерську у Києві / 19.11.2021 19:07
19.11.2021 19:07

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