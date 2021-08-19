Розлючений батько здійснив самосуд заради безпеки доньки – вбивство в Одесі

Відчайдушний самосуд.

В Одесі 35-річний містянин ножицями зарізав сусіда-рецидивіста.

Колишній в’язень тримав у страху весь двір.

Він крав у людей їх речі, ходив по двору з величезним ножем, одного разу мало не спалив квартири мешканців. Також по темі: За ситну вечерю покидьки віддячили господині жорсткою екзекуцією

А коли пролунали погрози на адресу найближчих сусідів, голова родини вирішив покінчити з терором.

Чоловік взяв величезні ножиці і ними наніс чоловікові 8 ударів.

Чому всі сусіди захищають кривавого месника і готові захищати його перед судом?

Чи шкодує підозрюваний у страшному злочині, в нього спитала Ольга Длужневська.