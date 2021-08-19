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Video: Розлючений батько здійснив самосуд заради безпеки доньки – вбивство в Одесі

Відчайдушний самосуд. В Одесі 35-річний містянин ножицями зарізав сусіда-рецидивіста. Колишній в’язень тримав у страху весь двір. Він крав у людей їх речі, ходив по двору з величезним ножем, одного разу мало не спалив квартири мешканців.[read_more_news] А коли пролунали погрози на адресу найближчих сусідів, голова родини вирішив покінчити з терором. Чоловік взяв величезні ножиці і ними наніс чоловікові 8 ударів. Чому всі сусіди захищають кривавого месника і готові захищати його перед судом? Чи шкодує підозрюваний у страшному злочині, в нього спитала Ольга Длужневська.

Розлючений батько здійснив самосуд заради безпеки доньки – вбивство в Одесі
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Відчайдушний самосуд.

В Одесі 35-річний містянин ножицями зарізав сусіда-рецидивіста.

Колишній в’язень тримав у страху весь двір.

Він крав у людей їх речі, ходив по двору з величезним ножем, одного разу мало не спалив квартири мешканців. Також по темі: За ситну вечерю покидьки віддячили господині жорсткою екзекуцією

А коли пролунали погрози на адресу найближчих сусідів, голова родини вирішив покінчити з терором.

Чоловік взяв величезні ножиці і ними наніс чоловікові 8 ударів.

Чому всі сусіди захищають кривавого месника і готові захищати його перед судом?

Чи шкодує підозрюваний у страшному злочині, в нього спитала Ольга Длужневська.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розлючений батько здійснив самосуд заради безпеки доньки – вбивство в Одесі / 19.08.2021 19:46
19.08.2021 19:46

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