Роздягнув і знімав на телефон – шокуючі подробиці вбивства жінки у Кременчуці

Якщо ВІП-посадовці не можуть почуватися захищеними – що вже казати про простих людей!

У Кременчуці двірничка з місцевої багатоповерхівки відмовляється рано-вранці виходити на роботу, бо в такий час у них під вікнами просто розтерзали літню жінку! Також по темі: Пенсіонерка зійшлася у нерівній боротьбі із озброєним душогубом - чия взяла?

Неадекватний нелюд зробив це відкрито й нахабно, без видимої причини: накинувся на бідолашну, забив її насмерть, тягав по клумбі та ще й роздягнув і знімав на мобільний телефон!

Що ж то за збоченець такий?!

Ми його покажемо! І як думаєте?

Справді ніхто з сусідів нічого підозрілого не бачив і не чув?