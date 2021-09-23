seach
ICTV - Разом краще

Video: Роздягнув і знімав на телефон – шокуючі подробиці вбивства жінки у Кременчуці

Якщо ВІП-посадовці не можуть почуватися захищеними - що вже казати про простих людей! У Кременчуці двірничка з місцевої багатоповерхівки відмовляється рано-вранці виходити на роботу, бо в такий час у них під вікнами просто розтерзали літню жінку! [read_more_news] Неадекватний нелюд зробив це відкрито й нахабно, без видимої причини: накинувся на бідолашну, забив її насмерть, тягав по клумбі та ще й роздягнув і знімав на мобільний телефон! Що ж то за збоченець такий?! Ми його покажемо! І як думаєте? Справді ніхто з сусідів нічого підозрілого не бачив і не чув?

Роздягнув і знімав на телефон – шокуючі подробиці вбивства жінки у Кременчуці
0 Коментувати

Якщо ВІП-посадовці не можуть почуватися захищеними – що вже казати про простих людей!

У Кременчуці двірничка з місцевої багатоповерхівки відмовляється рано-вранці виходити на роботу, бо в такий час у них під вікнами просто розтерзали літню жінку! Також по темі: Пенсіонерка зійшлася у нерівній боротьбі із озброєним душогубом - чия взяла?

Неадекватний нелюд зробив це відкрито й нахабно, без видимої причини: накинувся на бідолашну, забив її насмерть, тягав по клумбі та ще й роздягнув і знімав на мобільний телефон!

Що ж то за збоченець такий?!

Ми його покажемо! І як думаєте?

Справді ніхто з сусідів нічого підозрілого не бачив і не чув?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Роздягнув і знімав на телефон – шокуючі подробиці вбивства жінки у Кременчуці / 23.09.2021 19:45
23.09.2021 19:45

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь