Розбійник із сокирою посеред ночі напав на матір з донькою

В народі кажуть: мій дім – моя фортеця!

Та от в реальності так буває далеко не завжди.

Невимовно жахлива історія на Харківщині.

Там у невеличкому містечку Люботині посеред ночі розбійник із сокирою проник у маленький будиночок, відтиснув двері, і накинувся на сплячу пенсіонерку. Також по темі: Син підрізав матір, поспішаючи в поліцію - неприємна історія з Житомирщини

Двічі вдарив стареньку по голові сокирою і добив би нещасну, якби вчасно не прокинулася її 58-річна донька, якій теж добряче дісталося.

І хоч жінки зуміли виштовхати незваного гостя за двері, з рубаними ранами обох госпіталізували до лікарні.

Старенька мати і досі перебуває на межі життя і смерті.

А от нападника і слід запав.

На його пошуки орієнтували увесь особовий склад поліції Харківщини.

Чи вийшли на слід того нелюда? Хто ж він?

Не повірите, виявляється, цей негідник мав би сидіти у тюрмі за вбивство, натомість опинився на волі через свою хворобу.