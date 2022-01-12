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Video: Робила знімки на пам’ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині

Понад півтори десятки ударів ножем та сокирою по голові та обличчю. Жахливе вбивство на Вінниччині. Буквально покремсаного чоловіка смерть застала у його власному ліжку. Але хто вчинив таку криваву розправу над тридцятип‘ятирічним містянином? Це у голові не вкладається, але поліція підозрює його кохану. [read_more_news] Після вбивства жінка спочатку фотографувала закривавлене тіло, а потім утекла аж до обласного центру! Що ж викликало таку люту агресію у молодої тендітної жінки і що власне сама вона розповідає про трагедію? Чи зізнається? Наша Тетяна Островщук з‘ясувала шокуючі подробиці цієї моторошної історії.

Робила знімки на пам’ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині
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Понад півтори десятки ударів ножем та сокирою по голові та обличчю.

Жахливе вбивство на Вінниччині.

Буквально покремсаного чоловіка смерть застала у його власному ліжку.

Але хто вчинив таку криваву розправу над тридцятип‘ятирічним містянином?

Це у голові не вкладається, але поліція підозрює його кохану.  Також по темі: Кришка люка протаранила авто і вбила 10-річного хлопчика - жахливий збіг обставин у Львові

Після вбивства жінка спочатку фотографувала закривавлене тіло, а потім утекла аж до обласного центру!

Що ж викликало таку люту агресію у молодої тендітної жінки і що власне сама вона розповідає про трагедію?

Чи зізнається?

Наша Тетяна Островщук з‘ясувала шокуючі подробиці цієї моторошної історії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Робила знімки на пам’ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині / 12.01.2022 19:53
12.01.2022 19:53

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