Робота на золотих копальнях довела чоловіка до стрілянини – розбірки у Татарбунарах

Йому примарилось щось темне, от він і схопився за револьвер.

На Одещині, в містечку Татарбунарах 34-річний псих впритул розстріляв перехожого.

А потім вивіз за місто в багажнику свого авто. Але ж за що? Також по темі: Під Києвом п'яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною

Бо його дружина заїкнулася, мовляв, той хотів їх обікрасти та навіть відео показала з камери спостереження.

От лютий господар і кинувся лінчувати так званого крадія.

А перед цим, для сміливості, перехилив з кумом чарку-другу.

Чи вижила жертва, яка втрапила під гарячу руку несамовитого стрільця?

Що тепер світить навіженому?

Довіряй після такого жінкам.