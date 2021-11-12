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Video: Робота на золотих копальнях довела чоловіка до стрілянини – розбірки у Татарбунарах

Йому  примарилось щось темне, от він і схопився за револьвер. На Одещині, в містечку Татарбунарах 34-річний псих впритул розстріляв перехожого. А потім вивіз за місто в багажнику свого авто. Але ж за що? [read_more_news] Бо його дружина заїкнулася, мовляв, той хотів їх обікрасти та навіть відео показала з камери спостереження. От лютий господар і кинувся лінчувати так званого крадія. А перед цим, для сміливості, перехилив з кумом чарку-другу. Чи вижила жертва, яка втрапила під гарячу руку несамовитого стрільця? Що тепер світить навіженому? Довіряй після такого жінкам.

Робота на золотих копальнях довела чоловіка до стрілянини – розбірки у Татарбунарах
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Йому  примарилось щось темне, от він і схопився за револьвер.

На Одещині, в містечку Татарбунарах 34-річний псих впритул розстріляв перехожого.

А потім вивіз за місто в багажнику свого авто. Але ж за що? Також по темі: Під Києвом п'яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною

Бо його дружина заїкнулася, мовляв, той хотів їх обікрасти та навіть відео показала з камери спостереження.

От лютий господар і кинувся лінчувати так званого крадія.

А перед цим, для сміливості, перехилив з кумом чарку-другу.

Чи вижила жертва, яка втрапила під гарячу руку несамовитого стрільця?

Що тепер світить навіженому?

Довіряй після такого жінкам.

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ICTV / Надзвичайні новини / Робота на золотих копальнях довела чоловіка до стрілянини – розбірки у Татарбунарах / 12.11.2021 19:56
12.11.2021 19:56

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