Різдвяний день закінчився смертю для чоловіка на Черкащині – подробиці вбивства

Іноді друзів треба обирати дуже обачно та обережне.

Бо ж за одне необачне слово чи вчинок можна поплатитися життям.

Саме так закінчилося життя прямісінько у Різдвяний день для мешканця дачного кооперативу на Черкащині. Також по темі: На Черкащині пасажир, як п'яна підступна гієна, намагався задушити патрульного

Ще вранці чоловік спілкувався з сусідом, а вже пообіді загинув від жорстокої руки свого товариша-зека.

Що сталося між двома знайомими?