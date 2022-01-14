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Video: Різдвяний день закінчився смертю для чоловіка на Черкащині – подробиці вбивства

Іноді друзів треба обирати дуже обачно та обережне. Бо ж за одне необачне слово чи вчинок можна поплатитися життям. Саме так закінчилося життя прямісінько у Різдвяний день для мешканця дачного кооперативу на Черкащині.[read_more_news] Ще вранці чоловік спілкувався з сусідом, а вже пообіді загинув від жорстокої руки свого товариша-зека. Що сталося між двома знайомими?

Різдвяний день закінчився смертю для чоловіка на Черкащині – подробиці вбивства
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Іноді друзів треба обирати дуже обачно та обережне.

Бо ж за одне необачне слово чи вчинок можна поплатитися життям.

Саме так закінчилося життя прямісінько у Різдвяний день для мешканця дачного кооперативу на Черкащині. Також по темі: На Черкащині пасажир, як п'яна підступна гієна, намагався задушити патрульного

Ще вранці чоловік спілкувався з сусідом, а вже пообіді загинув від жорстокої руки свого товариша-зека.

Що сталося між двома знайомими?

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ICTV / Надзвичайні новини / Різдвяний день закінчився смертю для чоловіка на Черкащині – подробиці вбивства / 14.01.2022 20:25
14.01.2022 20:25

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