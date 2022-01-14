Різдвяний день закінчився смертю для чоловіка на Черкащині – подробиці вбивства

Небезпечні дитячі іграшки – правда про неодимові магнітні конструктори
Не послухала рідних і загинула страшною смертю! Пожежа на Львівщині
Як добросовісна крадійка щиросердно здалась у руки авторитетного дільничного на Харківщині
Жорстоке вбивство молодої мами на Черкащині – за годину до смерті її зафільмували Надзвичайні новини
Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші
Нелюдське вбивство вагітної жінки – коханий забив її кулаками до смерті
У Києві тендітна дама розправилася зі своїм коханим чоловіком
В Запоріжжі через плюшкіна ледве не згорів будинок