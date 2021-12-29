Різдвяне диво в Україні – святий Миколай у катакомбах під Одесою

Кривава баня у бабусиній хаті – чоловік віддячив жінці за добро сокирою на Чернігівщині
Розбійник із сокирою посеред ночі напав на матір з донькою
За прихисток – ніж у горло! Безжалісне вбивство на Донеччині
Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття
Котел убив господаря на Запоріжжі – подробиці вибуху
По коліна в білій казці – зима нарешті докотилася і до Півдня України
Війна за комунальний комфорт у передмісті Києва – що там коїться?
17-річний підліток прорубав додатковий вхід у магазин на Вінниччині