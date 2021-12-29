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Video: Різдвяне диво в Україні – святий Миколай у катакомбах під Одесою

В Євросоюзі - коронавірус: через раптове закриття кордонів купа туристів втратила гроші. Проплачені путівки та заброньовані готелі - вартість навряд чи хтось поверне. Але щоб побачити різдвяне диво, не треба далеко їхати. В Україні дивовижних місць вистачає. Уявіть собі! Під Одесою є підземна резиденція святого Миколая![read_more_news] Який там Санта-Клаус - я вас прошу! Місце, занесене до книги рекордів Європи, чекає на вас безкоштовно!

Різдвяне диво в Україні – святий Миколай у катакомбах під Одесою
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В Євросоюзі – коронавірус: через раптове закриття кордонів купа туристів втратила гроші.

Проплачені путівки та заброньовані готелі – вартість навряд чи хтось поверне.

Але щоб побачити різдвяне диво, не треба далеко їхати.

В Україні дивовижних місць вистачає. Уявіть собі!

Під Одесою є підземна резиденція святого Миколая! Також по темі: У Миколаєві Санта Клауси побили депутата

Який там Санта-Клаус – я вас прошу!

Місце, занесене до книги рекордів Європи, чекає на вас безкоштовно!

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ICTV / Надзвичайні новини / Різдвяне диво в Україні – святий Миколай у катакомбах під Одесою / 29.12.2021 20:16
29.12.2021 20:16

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