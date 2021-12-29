Video: Різдвяне диво в Україні – святий Миколай у катакомбах під Одесою

В Євросоюзі - коронавірус: через раптове закриття кордонів купа туристів втратила гроші. Проплачені путівки та заброньовані готелі - вартість навряд чи хтось поверне. Але щоб побачити різдвяне диво, не треба далеко їхати. В Україні дивовижних місць вистачає. Уявіть собі! Під Одесою є підземна резиденція святого Миколая![read_more_news] Який там Санта-Клаус - я вас прошу! Місце, занесене до книги рекордів Європи, чекає на вас безкоштовно!