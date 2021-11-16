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Video: Рембо на пенсії у Києві – нейтралізація шахрайок відбулась успішно

Я знаю, куди подівся справжній Рембо, про якого вже давненько в Голлівуді не знімали кіно. Насправді він оселився у Києві і пішов на пенсію. Але про це явно не знали й двоє нахабних шахрайок, які прийшли обібрати довірливого дідуся. [read_more_news] От тільки той виявився не в тім'я битий! Розкусив аферисток і вирішив їх зловити. Розлючені негідниці пирскали пенсіонерові газовим балончиком в лице, розбили йому пляшку на голові і ледь не відкусили палець! Але він не просто встояв! А дав їм прочухана, спіймав одну, зачинив у ванній та віддав її поліції! Ви тільки подивіться на цього супермена!

Рембо на пенсії у Києві – нейтралізація шахрайок відбулась успішно
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Я знаю, куди подівся справжній Рембо, про якого вже давненько в Голлівуді не знімали кіно.

Насправді він оселився у Києві і пішов на пенсію.

Але про це явно не знали й двоє нахабних шахрайок, які прийшли обібрати довірливого дідуся.  Також по темі: Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата

От тільки той виявився не в тім’я битий!

Розкусив аферисток і вирішив їх зловити.

Розлючені негідниці пирскали пенсіонерові газовим балончиком в лице, розбили йому пляшку на голові і ледь не відкусили палець!

Але він не просто встояв!

А дав їм прочухана, спіймав одну, зачинив у ванній та віддав її поліції!

Ви тільки подивіться на цього супермена!

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ICTV / Надзвичайні новини / Рембо на пенсії у Києві – нейтралізація шахрайок відбулась успішно / 16.11.2021 19:39
16.11.2021 19:39

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