Рембо на пенсії у Києві – нейтралізація шахрайок відбулась успішно

Я знаю, куди подівся справжній Рембо, про якого вже давненько в Голлівуді не знімали кіно.

Насправді він оселився у Києві і пішов на пенсію.

Але про це явно не знали й двоє нахабних шахрайок, які прийшли обібрати довірливого дідуся. Також по темі: Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата

От тільки той виявився не в тім’я битий!

Розкусив аферисток і вирішив їх зловити.

Розлючені негідниці пирскали пенсіонерові газовим балончиком в лице, розбили йому пляшку на голові і ледь не відкусили палець!

Але він не просто встояв!

А дав їм прочухана, спіймав одну, зачинив у ванній та віддав її поліції!

Ви тільки подивіться на цього супермена!