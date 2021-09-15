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Video: Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі – всі подробиці

Геть знищене вогнем авто, фрагменти людських тіл, розкидані проспектом та налякані жителі навколишніх будинків. У Дніпрі в ранкову годину пік прогримів потужних вибух. У повітря злетів припаркованих біля п'ятиповерхівки «Нісан» із людьми всередині і в мить загорівся.[read_more_news] Вибух був такої сили, що у будинку повибивало вікна, а частини людських кіл розлетілись в радіусі сотні метрів. Загиблих двоє. Їхні особи вже встановили. Це 35-річна Дар'я Гречищева – речниця Дніпропетровського управління ДСНС та 44-річний Олексій Кавлак – ветеран АТО та волонтер. За розслідування взялась Служба Безпеки України. Вибух кваліфікували як теракт. Наші журналісти з місця подій.

Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі – всі подробиці
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Геть знищене вогнем авто, фрагменти людських тіл, розкидані проспектом та налякані жителі навколишніх будинків.

У Дніпрі в ранкову годину пік прогримів потужних вибух.

У повітря злетів припаркованих біля п’ятиповерхівки «Нісан» із людьми всередині і в мить загорівся. Також по темі: Вибухівка у відрі як попередження - так підривник мріяв про повернення боргу

Вибух був такої сили, що у будинку повибивало вікна, а частини людських кіл розлетілись в радіусі сотні метрів.

Загиблих двоє. Їхні особи вже встановили.

Це 35-річна Дар’я Гречищева – речниця Дніпропетровського управління ДСНС та 44-річний Олексій Кавлак – ветеран АТО та волонтер.

За розслідування взялась Служба Безпеки України.

Вибух кваліфікували як теракт.

Наші журналісти з місця подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі – всі подробиці / 15.09.2021 19:37
15.09.2021 19:37

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