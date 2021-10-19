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Video: Реалії страхітливої червоної зони – чи слід її боятись більше за жорсткий локдаун?

Торговельно-розважальні центри, спортзали, ресторани та магазини, окрім продовольчих, можуть працювати лише за умови - стовідсоткової вакцинації персоналу та відвідувачів. Виключення єдине - що три дні - новий негативний ковід-тест. Інакше штраф, або ж примусове закриття.[read_more_news] Такі правила червоної зони карантину, куди відучора потрапила і Дніпропетровщина. Та чи усім цей закон однаково писаний? Перевіряти та штрафувати порушників сьогодні вийшли спеціальні антиковідні патрулі. І з'ясувалось, що обійти правила просто на очах поліції - можна, без жодних проблем. Чому ж страхітлива червона зона карантину виявилась геть не схожа на жорсткий локдаун?

Реалії страхітливої червоної зони – чи слід її боятись більше за жорсткий локдаун?
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Торговельно-розважальні центри, спортзали, ресторани та магазини, окрім продовольчих, можуть працювати лише за умови – стовідсоткової вакцинації персоналу та відвідувачів.

Виключення єдине – що три дні – новий негативний ковід-тест.

Інакше штраф, або ж примусове закриття. Також по темі: Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати - подробиці

Такі правила червоної зони карантину, куди відучора потрапила і Дніпропетровщина.

Та чи усім цей закон однаково писаний?

Перевіряти та штрафувати порушників сьогодні вийшли спеціальні антиковідні патрулі.

І з’ясувалось, що обійти правила просто на очах поліції – можна, без жодних проблем.

Чому ж страхітлива червона зона карантину виявилась геть не схожа на жорсткий локдаун?

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ICTV / Надзвичайні новини / Реалії страхітливої червоної зони – чи слід її боятись більше за жорсткий локдаун? / 19.10.2021 19:55
19.10.2021 19:55

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