Рабство у Кременчуці? Людей змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі

Бійці батальйону поліції особливого призначення увірвалися відразу до кількох будинків у приватному секторі Кременчука.

Перерили там все, перелякали мешканців і звільнили двох людей.

За версією міграційної поліції, чоловіка та жінку утримували проти їхньої волі. Також по темі: У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки

Змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі.

Це справді жахливо!

А як таке дикунство пояснюють у родині, де й жили нещасні?

Люди цю версію категорично заперечують.

Запевняють: цих двох ніхто не утримував, просто їм було нікуди йти.

А що ж сказали самі «раби»?