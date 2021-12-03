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Video: Рабство у Кременчуці? Людей змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі

Бійці батальйону поліції особливого призначення увірвалися відразу до кількох будинків у приватному секторі Кременчука. Перерили там все, перелякали мешканців і звільнили двох людей. За версією міграційної поліції, чоловіка та жінку утримували проти їхньої волі.[read_more_news] Змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі. Це справді жахливо! А як таке дикунство пояснюють у родині, де й жили нещасні? Люди цю версію категорично заперечують. Запевняють: цих двох ніхто не утримував, просто їм було нікуди йти. А що ж сказали самі «раби»?

Рабство у Кременчуці? Людей змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі
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Бійці батальйону поліції особливого призначення увірвалися відразу до кількох будинків у приватному секторі Кременчука.

Перерили там все, перелякали мешканців і звільнили двох людей.

За версією міграційної поліції, чоловіка та жінку утримували проти їхньої волі. Також по темі: У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки

Змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі.

Це справді жахливо!

А як таке дикунство пояснюють у родині, де й жили нещасні?

Люди цю версію категорично заперечують.

Запевняють: цих двох ніхто не утримував, просто їм було нікуди йти.

А що ж сказали самі «раби»?

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ICTV / Надзвичайні новини / Рабство у Кременчуці? Людей змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі / 03.12.2021 19:17
03.12.2021 19:17

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