Приїхали з Росії грабувати українців – як затримували непривітних бандитів

Вони наводили жах на жителів Київщині останні пів року.

Вистежували свою грошовиту жертву у найбільш незручний для господарів момент, вривалися до будинку і, погрожуючи зброєю, забирали усе майно.

Але нарешті банду серійних грабіжників-рецидивістів затримали. Також по темі: В Івано-Франківську чоловік задушив коханку з Росії та покінчив життя самогубством

На рахунку невловимого дуету може бути кілька десятків нападів – грабежами та розбоями вони збагатилися на вражаючі статки – 420 тисяч доларів, 250 тисяч євро і ще 300 тисяч гривень.

Чоловіки ледь не все життя заробляють криміналом і приїхали грабувати українців із Росії.

Де вже побували заїжджені гастролери і на чому прокололися?