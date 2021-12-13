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Video: Приїхали рятувати життя, а отримали на горіхи! Чоловік напав на бригаду медиків на Черкащині

Обурливий випадок на Черкащині.  Бригада медиків посеред ночі приїхала рятувати пацієнта з бронхіальною астмою та отримала на горіхи від неврівноваженого сусіда хворого. Бо ж йому не сподобалося як розвертався автомобіль швидкої допомоги. [read_more_news] Після нічної зустрічі з агресивним чоловіком автівка вийшла з ладу, а самим медикам знадобилися заспокійливі.  З якими ризиками медичним працівникам доводиться зустрічатися на роботі? Подробиці — у відео.

Приїхали рятувати життя, а отримали на горіхи! Чоловік напав на бригаду медиків на Черкащині
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Обурливий випадок на Черкащині. 

Бригада медиків посеред ночі приїхала рятувати пацієнта з бронхіальною астмою та отримала на горіхи від неврівноваженого сусіда хворого.

Бо ж йому не сподобалося як розвертався автомобіль швидкої допомоги. Також по темі: Водій поліз в петлю після ДТП - історія жахів на Черкащині

Після нічної зустрічі з агресивним чоловіком автівка вийшла з ладу, а самим медикам знадобилися заспокійливі. 

З якими ризиками медичним працівникам доводиться зустрічатися на роботі?

Подробиці — у відео.

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ICTV / Надзвичайні новини / Приїхали рятувати життя, а отримали на горіхи! Чоловік напав на бригаду медиків на Черкащині / 13.12.2021 20:05
13.12.2021 20:05

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