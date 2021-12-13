Приїхали рятувати життя, а отримали на горіхи! Чоловік напав на бригаду медиків на Черкащині

Обурливий випадок на Черкащині.

Бригада медиків посеред ночі приїхала рятувати пацієнта з бронхіальною астмою та отримала на горіхи від неврівноваженого сусіда хворого.

Бо ж йому не сподобалося як розвертався автомобіль швидкої допомоги. Також по темі: Водій поліз в петлю після ДТП - історія жахів на Черкащині

Після нічної зустрічі з агресивним чоловіком автівка вийшла з ладу, а самим медикам знадобилися заспокійливі.

З якими ризиками медичним працівникам доводиться зустрічатися на роботі?

Подробиці — у відео.