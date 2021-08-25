Приїхала у відпустку і зникла – що відомо про вбивство жінки-військової на мирній Полтавщині

Вона роками служила у зоні бойових дій.

Хоч і була кухаркою, але теж ризикувала життям.

А зникла зі свого власного будинку на мирній Полтавщині.

Під Кременчуком донька, поліція та товариші по службі не могли знайти військову, що приїхала у відпустку і раптово зникла. Також по темі: Військові навчання на полігоні завершились обстрілом українського села

Згодом з’ясувалося, що вона не покидала власного подвір’я.

Вбивця прийшов до неї додому і розправився з жінкою.

А потім ретельно приховав сліди злочину.

Вжахнетеся, коли дізнаєтеся, від чиєї руки загинула військова на мирній землі.