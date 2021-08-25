Video: Приїхала у відпустку і зникла – що відомо про вбивство жінки-військової на мирній Полтавщині
Вона роками служила у зоні бойових дій.
Хоч і була кухаркою, але теж ризикувала життям.
А зникла зі свого власного будинку на мирній Полтавщині.
Під Кременчуком донька, поліція та товариші по службі не могли знайти військову, що приїхала у відпустку і раптово зникла.[read_more_news]
Згодом з’ясувалося, що вона не покидала власного подвір’я.
Вбивця прийшов до неї додому і розправився з жінкою.
А потім ретельно приховав сліди злочину.
Вжахнетеся, коли дізнаєтеся, від чиєї руки загинула військова на мирній землі.
Приїхала у відпустку і зникла – що відомо про вбивство жінки-військової на мирній Полтавщині