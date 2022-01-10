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Video: Притулок для жертв сімейного насильства – все, що потрібно знати

На Хмельниччині відкрили притулок для жертв сімейного насильства. Тимчасово проживати там можуть тільки жінки і діти. Аби туди попасти достатньо набрати 102. Копи не лише приїдуть на місце заспокоїти дебошира, але і по закритим каналам передадуть інформацію працівникам притулку.[read_more_news] Тої ж миті за жертвами виїжджає мобільна бригада у складі соціальних працівників та психолога. В притулку потерпілі отримують все безкоштовно – одяг, їжу і житло, а також допомогу психолога та юриста.

Притулок для жертв сімейного насильства – все, що потрібно знати
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На Хмельниччині відкрили притулок для жертв сімейного насильства.

Тимчасово проживати там можуть тільки жінки і діти.

Аби туди попасти достатньо набрати 102.

Копи не лише приїдуть на місце заспокоїти дебошира, але і по закритим каналам передадуть інформацію працівникам притулку. Також по темі: Дівчатка не витримують побоїв від важкої батькової руки і слізно благають забрати їх у притулок

Тої ж миті за жертвами виїжджає мобільна бригада у складі соціальних працівників та психолога.

В притулку потерпілі отримують все безкоштовно – одяг, їжу і житло, а також допомогу психолога та юриста.

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ICTV / Надзвичайні новини / Притулок для жертв сімейного насильства – все, що потрібно знати / 10.01.2022 20:04
10.01.2022 20:04

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