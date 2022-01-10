Притулок для жертв сімейного насильства – все, що потрібно знати

На Хмельниччині відкрили притулок для жертв сімейного насильства.

Тимчасово проживати там можуть тільки жінки і діти.

Аби туди попасти достатньо набрати 102.

Копи не лише приїдуть на місце заспокоїти дебошира, але і по закритим каналам передадуть інформацію працівникам притулку. Також по темі: Дівчатка не витримують побоїв від важкої батькової руки і слізно благають забрати їх у притулок

Тої ж миті за жертвами виїжджає мобільна бригада у складі соціальних працівників та психолога.

В притулку потерпілі отримують все безкоштовно – одяг, їжу і житло, а також допомогу психолога та юриста.