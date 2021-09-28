Приповзла до лікарні, а видавати звіра-кривдника не хотіла! Гірка сімейна драма на Рівненщині

На Рівненщині розігралася драма, яка просто не вкладається в голові!

Жінка з поламаними ребрами і пробитими легенями цілий тиждень терпіла і не зверталася до лікарів!

Уявіть собі, як страждала, бо зрештою – на останньому подиху доповзла до лікарні! Також по темі: 18-річна вагітна гроза села закопала живу матір у теплиці? Подробиці жахливої смерті жінки з Великої Бугаївки

Медики буквально витягли бідолашну з того світу – ще трохи, кажуть, і вже було б запізно.

А в поліції – своє питання: хто це з нею таке зробив?

Ви будете просто приголомшені, коли почуєте відповідь