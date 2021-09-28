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Video: Приповзла до лікарні, а видавати звіра-кривдника не хотіла! Гірка сімейна драма на Рівненщині

На Рівненщині розігралася драма, яка просто не вкладається в голові! Жінка з поламаними ребрами і пробитими легенями цілий тиждень терпіла і не зверталася до лікарів! Уявіть собі, як страждала, бо зрештою - на останньому подиху доповзла до лікарні![read_more_news] Медики буквально витягли бідолашну з того світу - ще трохи, кажуть, і вже було б запізно. А в поліції - своє питання: хто це з нею таке зробив? Ви будете просто приголомшені, коли почуєте відповідь

Приповзла до лікарні, а видавати звіра-кривдника не хотіла! Гірка сімейна драма на Рівненщині
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На Рівненщині розігралася драма, яка просто не вкладається в голові!

Жінка з поламаними ребрами і пробитими легенями цілий тиждень терпіла і не зверталася до лікарів!

Уявіть собі, як страждала, бо зрештою – на останньому подиху доповзла до лікарні! Також по темі: 18-річна вагітна гроза села закопала живу матір у теплиці? Подробиці жахливої смерті жінки з Великої Бугаївки

Медики буквально витягли бідолашну з того світу – ще трохи, кажуть, і вже було б запізно.

А в поліції – своє питання: хто це з нею таке зробив?

Ви будете просто приголомшені, коли почуєте відповідь

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ICTV / Надзвичайні новини / Приповзла до лікарні, а видавати звіра-кривдника не хотіла! Гірка сімейна драма на Рівненщині / 28.09.2021 20:35
28.09.2021 20:35

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