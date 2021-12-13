Принижував і шарпав підлеглих за те, що вони його не впізнали! Скандал із замісником міністра МВС

Про цього персонажа можна сказати просто — людина йшла до слави і знайшла її.

Скандал на всю Україну із заступником мінстра внутрішніх справ.

Олександр Гогілашвілі лаяв, принижував і шарпав своїх підлеглих, бо ті не впізнали таку поважну персону в обличчя.

Відео відзняли самі ошелешені поліцейські на блокпосту при в’їзді на Донеччину.

Ці кадри можна демонструвати як посібник з хамства.

Але хто такий той Гогілашвілі? Також по темі: Народний обранець всівся налиганим за кермо і потрапив у грандіозний скандал на Львівщині

Сидів собі тихенько, мало хто про нього чув, та виявляється він досить одіозна особистість, працює у МВС і має при цьому паспорт громадянина Російської Федерації.

Та ще й кажуть, що кришує незаконний бізнес.

Після одного конфузу випливло стільки цікавого на цього посадовця, що він мабуть вже й сам не радий, що там мріяв аби його обличчя пам’ятали усі!

Фото: Портал МВС