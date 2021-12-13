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Video: Принижував і шарпав підлеглих за те, що вони його не впізнали! Скандал із замісником міністра МВС

Про цього персонажа можна сказати просто — людина йшла до слави і знайшла її. Скандал на всю Україну із заступником мінстра внутрішніх справ. Олександр Гогілашвілі лаяв, принижував і шарпав своїх підлеглих, бо ті не впізнали таку поважну персону в обличчя. Відео відзняли самі ошелешені поліцейські на блокпосту при в'їзді на Донеччину. Ці кадри можна демонструвати як посібник з хамства. Але хто такий той Гогілашвілі? [read_more_news] Сидів собі тихенько, мало хто про нього чув, та виявляється він досить одіозна особистість, працює у МВС і має при цьому паспорт громадянина Російської Федерації. Та ще й кажуть, що кришує незаконний бізнес. Після одного конфузу випливло стільки цікавого на цього посадовця, що він мабуть вже й сам не радий, що там мріяв аби його обличчя пам'ятали усі! Фото: Портал МВС

Принижував і шарпав підлеглих за те, що вони його не впізнали! Скандал із замісником міністра МВС
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Про цього персонажа можна сказати просто — людина йшла до слави і знайшла її.

Скандал на всю Україну із заступником мінстра внутрішніх справ.

Олександр Гогілашвілі лаяв, принижував і шарпав своїх підлеглих, бо ті не впізнали таку поважну персону в обличчя.

Відео відзняли самі ошелешені поліцейські на блокпосту при в’їзді на Донеччину.

Ці кадри можна демонструвати як посібник з хамства.

Але хто такий той Гогілашвілі? Також по темі: Народний обранець всівся налиганим за кермо і потрапив у грандіозний скандал на Львівщині

Сидів собі тихенько, мало хто про нього чув, та виявляється він досить одіозна особистість, працює у МВС і має при цьому паспорт громадянина Російської Федерації.

Та ще й кажуть, що кришує незаконний бізнес.

Після одного конфузу випливло стільки цікавого на цього посадовця, що він мабуть вже й сам не радий, що там мріяв аби його обличчя пам’ятали усі!

Фото: Портал МВС

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ICTV / Надзвичайні новини / Принижував і шарпав підлеглих за те, що вони його не впізнали! Скандал із замісником міністра МВС / 13.12.2021 19:48
13.12.2021 19:48

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