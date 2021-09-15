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Video: Прийшов миритися із пляшкою до друга – більше його живим не бачили. Моторошна історія у Харкові

Прийшов миритися із пляшкою горілки до товариша – більше живим не бачили. Моторошна історія у Харкові. Там 20-річний юнак поставив на вуха всю багатоповерхівку. Тільки уявіть, молодик босоніж і весь у крові повибивав шибки у вікнах квартири на першому поверсі і нажахав мешканців, мовляв, витік газу. Сам же господар спить, його неможливо добудитися. Приголомшені сусіди викликали швидку, поліцію, правоохоронців та газовиків. На щастя, інформація про газ не підтвердилася.[read_more_news] Але картину, яку слідчі побачили всередині помешкання, більше нагадувала кадри із фільму жахів. Усе до гори дриґом, а скривавлений 58-річний власник квартири і дійсно спить, щоправда, вічним сном. Дебошира одразу скрутили. Та от у тому, що сталося своєї вини той не визнає. Мовляв, він тільки захищався. А у тому, що сталося винна поліція та медики, які могли врятувати чоловіка та чомусь це не зробили. І просить не відправляти його у тюрму. Бо, він тільки-но повернувся звідти. Там карантин через ковід, а він після бійки себе погано почуває.

Прийшов миритися із пляшкою до друга – більше його живим не бачили. Моторошна історія у Харкові
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Прийшов миритися із пляшкою горілки до товариша – більше живим не бачили.

Моторошна історія у Харкові.

Там 20-річний юнак поставив на вуха всю багатоповерхівку.

Тільки уявіть, молодик босоніж і весь у крові повибивав шибки у вікнах квартири на першому поверсі і нажахав мешканців, мовляв, витік газу.

Сам же господар спить, його неможливо добудитися.

Приголомшені сусіди викликали швидку, поліцію, правоохоронців та газовиків.

На щастя, інформація про газ не підтвердилася. Також по темі: Скандальний АТОвець з темним минулим забив товариша до смерті

Але картину, яку слідчі побачили всередині помешкання, більше нагадувала кадри із фільму жахів.

Усе до гори дриґом, а скривавлений 58-річний власник квартири і дійсно спить, щоправда, вічним сном.

Дебошира одразу скрутили.

Та от у тому, що сталося своєї вини той не визнає.

Мовляв, він тільки захищався.

А у тому, що сталося винна поліція та медики, які могли врятувати чоловіка та чомусь це не зробили.

І просить не відправляти його у тюрму.

Бо, він тільки-но повернувся звідти.

Там карантин через ковід, а він після бійки себе погано почуває.

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ICTV / Надзвичайні новини / Прийшов миритися із пляшкою до друга – більше його живим не бачили. Моторошна історія у Харкові / 15.09.2021 19:49
15.09.2021 19:49

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