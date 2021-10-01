Прощання з холостяцьким життям для нареченого та його друзів ледь не завершилось трагедією

У львівських Карпатах парубоцька вечірка ледь не завершилася трагедією для нареченого та шістьох його друзів.

Для прощання із холостяцьким життям молодики обрали гору Високий Верх, і дістатися туди вирішили за допомогою дуже популярного місцевого атракціону. Також по темі: Весільна ДТП у Мелітополі - гості влаштували самосуд

Хлопці найняли приватника на УАЗику, але не зауважили, що водій добряче на бровах.

Не дивно, що фіналом поїздки для усієї компанії стали лікарняні ліжка.

П’яний як чіп шофер був просто не в стані втримати свій позашляховик на лісовій дорозі, і той перекинувся разом із людьми.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці аварії та дізналася шокуючу правду про вбивчий бізнес на туристах.