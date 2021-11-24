Продаж уявних товарів онлайн – чому прибуткова схема шахраїв накрилась

Плазун в ящику або ж кіт у мішку?

Запросто – все що завгодно можна придбати в інтернеті.

Шахраї не дрімають і активно працюють у мережі.

Ціле злочинне угруповання викрили вінницькі правоохоронці. Також по темі: Шахраї використовують фото хворої дівчинки, щоб наживатися на українцях

Тридцятитрирічний чоловік зі своїми спільниками ошукав з пів сотні довірливих покупців.

Як діяла їхня прибуткова схема і як копам вдалося вийти на цих шахраїв?

Дивіться уважно і не довіряйте беззастережно людям, яких ви ніколи в очі не бачили.