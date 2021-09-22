Video: Права рука Президента Сергій Шефір потрапив під обстріл – версії слідства
Чому і за що стріляли в авто Шефіра?
Відповіді на ці питання шукають кращі кадри МВС.
Серед основних версій – залякати владну верхівку, дестабілізація політичної ситуації в країні, російський слід.[read_more_news]
Або ж це взагалі, привіт від контрабандистів.
Та ситуація доволі неоднозначна і залишає за собою дуже багато але.
Навіть місця від куль на авто викликають дуже багато питань.
Що це: некомпетентність кілера чи такий жорстокий метод залякування.
Чи може взагалі – інсценування?
Права рука Президента Сергій Шефір потрапив під обстріл – версії слідства