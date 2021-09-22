Права рука Президента Сергій Шефір потрапив під обстріл – версії слідства

Чому і за що стріляли в авто Шефіра?

Відповіді на ці питання шукають кращі кадри МВС.

Серед основних версій – залякати владну верхівку, дестабілізація політичної ситуації в країні, російський слід. Також по темі: Сергій Шефір - все, що відомо про ключову фігуру в тіньовому оточенні Зеленського

Або ж це взагалі, привіт від контрабандистів.

Та ситуація доволі неоднозначна і залишає за собою дуже багато але.

Навіть місця від куль на авто викликають дуже багато питань.

Що це: некомпетентність кілера чи такий жорстокий метод залякування.

Чи може взагалі – інсценування?