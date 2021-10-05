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Video: Пожежа в білоцерківській лікарні з трагічним фіналом – що відомо

Пожежа в лікарні з трагічним фіналом. У Білій Церкві пацієнт одного з відділень вирішив погрітися під електроковдрою. Та от китайський прилад замість того, щоб дарувати комфорт спалахнув! [read_more_news] І це все посеред глибокої ночі! Зрештою, переляканих пацієнтів вивели на вулицю. Та от до ранку дожили не усі. Олександр Храпач на місці дізнавався деталі трагедії.

Пожежа в білоцерківській лікарні з трагічним фіналом – що відомо
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Пожежа в лікарні з трагічним фіналом.

У Білій Церкві пацієнт одного з відділень вирішив погрітися під електроковдрою.

Та от китайський прилад замість того, щоб дарувати комфорт спалахнув! Також по темі: 80-річна бабця-камікадзе задумала проти сусідів терористичний акт - пожежа на Львівщині

І це все посеред глибокої ночі!

Зрештою, переляканих пацієнтів вивели на вулицю.

Та от до ранку дожили не усі.

Олександр Храпач на місці дізнавався деталі трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пожежа в білоцерківській лікарні з трагічним фіналом – що відомо / 05.10.2021 19:37
05.10.2021 19:37

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