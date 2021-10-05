Пожежа в білоцерківській лікарні з трагічним фіналом – що відомо

Пожежа в лікарні з трагічним фіналом.

У Білій Церкві пацієнт одного з відділень вирішив погрітися під електроковдрою.

Та от китайський прилад замість того, щоб дарувати комфорт спалахнув! Також по темі: 80-річна бабця-камікадзе задумала проти сусідів терористичний акт - пожежа на Львівщині

І це все посеред глибокої ночі!

Зрештою, переляканих пацієнтів вивели на вулицю.

Та от до ранку дожили не усі.

Олександр Храпач на місці дізнавався деталі трагедії.