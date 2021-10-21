Поїздки між областями України – кого не пускають у транспорт

Одна за одною до червоної зони переходять області.

Лише за добу понад двадцять тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Це страшний рекорд для України з початку епідемії.

Лише за одну добу зафіксували п’ятсот сорок шість летальних випадків. Також по темі: У медзакладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі

Тож було прийнято рішення – посилити карантинні обмеження.

І відсьогодні діють нові правила пасажирських перевезень.

Аби поїхати в інше місто, треба пред’явити сертифікат про вакцинацію або негативний тест на ковід.

Копи лякають перевізників чималими штрафами у разі порушення.

А от юристи наголошують на недосконалості всієї системи цих нововведень.

Та ми й самі переконались – потрапити в інше місто без всіх необхідних документів дуже легко.