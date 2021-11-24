Поїздка у київській маршрутці для пасажирки завершилась у реанімації та обернулась трагедією

Їхала у справах, а опинилась у реанімації на межі життя і смерті!

Поїздка у столичній маршрутці обернулася для 63-річної пасажирки справжньою трагедією.

Під час дуже різкого маневру жінка, яка до того ж трималася за поручень, впала і так забилася, що в бідолашної розірвалася селезінка і стався внутрішній крововилив. Також по темі: Католицькі черниці дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки у центрі Львова

Що ж то за моторошний атракціон влаштував гонщик за кермом громадського транспорту?

Як так сталося, що представників перевізника відшукати тепер просто неможливо?

Невже шоферів тих знаходять просто на вулиці?

І кого ж тепер карати?

Ситуація жахаюча.