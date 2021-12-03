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Video: Поїхали підзаробити, а додому повернулися в домовинах – загадкова смерть молодиків у Полтаві

Поїхали підзаробити грошей, а додому повернулися в домовинах. У Полтаві в однокімнатній квартирі знайшли мертвими сімнадцятирічного юнака та його на кілька років старшого знайомого. Обоє приїхали до обласного центру у пошуках роботи, працювали на будівництві і орендували разом житло.[read_more_news] Поруч з їхніми трупами знайшли третього чоловіка. Він був на волосині від смерті. Яка ж зараза скосила квартирантів і їхнього товариша? Добре подумайте про наслідки, перш ніж піддаватися спокусі. Бо потім може бути пізно.

Поїхали підзаробити, а додому повернулися в домовинах – загадкова смерть молодиків у Полтаві
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Поїхали підзаробити грошей, а додому повернулися в домовинах.

У Полтаві в однокімнатній квартирі знайшли мертвими сімнадцятирічного юнака та його на кілька років старшого знайомого.

Обоє приїхали до обласного центру у пошуках роботи, працювали на будівництві і орендували разом житло. Також по темі: Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка - камера смерті

Поруч з їхніми трупами знайшли третього чоловіка.

Він був на волосині від смерті.

Яка ж зараза скосила квартирантів і їхнього товариша?

Добре подумайте про наслідки, перш ніж піддаватися спокусі.

Бо потім може бути пізно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Поїхали підзаробити, а додому повернулися в домовинах – загадкова смерть молодиків у Полтаві / 03.12.2021 19:56
03.12.2021 19:56

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