Поїхали підзаробити, а додому повернулися в домовинах – загадкова смерть молодиків у Полтаві

Поїхали підзаробити грошей, а додому повернулися в домовинах.

У Полтаві в однокімнатній квартирі знайшли мертвими сімнадцятирічного юнака та його на кілька років старшого знайомого.

Обоє приїхали до обласного центру у пошуках роботи, працювали на будівництві і орендували разом житло. Також по темі: Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка - камера смерті

Поруч з їхніми трупами знайшли третього чоловіка.

Він був на волосині від смерті.

Яка ж зараза скосила квартирантів і їхнього товариша?

Добре подумайте про наслідки, перш ніж піддаватися спокусі.

Бо потім може бути пізно.