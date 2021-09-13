Повітряне судно рухнуло з неба на землю – авіакатастрофа на Житомирщині

Страшна авіакатастрофа – під Львовом! Літак упав на цвинтар
Повітряна катастрофа на Полтавщині – розбився мотопароплан
Авіакатастрофа на Рівненщині – розбився військовий гелікоптер
Рейс із пекла: що відомо про аварійну посадку літака в Шереметьєво
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Поховали пілота винищувача СУ-27, що розбився на Вінниччині
Американський льотчик загинув в Україні: хто саме був у військовому літаку, що розбився на Вінничині?
Винищувач СУ-27 із двома пілотами на борту упав на Вінниччині