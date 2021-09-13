Повітряне судно рухнуло з неба на землю – авіакатастрофа на Житомирщині

Авіакатастрофа на Житомирщині.

Там у селі Кмитові упав легкомоторний літак.

Повітряне судно рухнуло з неба на землю за якихось кілька сотень метрів від людських будинків.

На щастя, ані хат, ані самих селян – не зачепило. Також по темі: На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової

А от пілот – постраждав.

У якому він нині стані, що за політ виконував біля населеного пункту і чи загрожує йому кримінальна відповідальність за повітряну аварію?