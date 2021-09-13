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Video: Повітряне судно рухнуло з неба на землю – авіакатастрофа на Житомирщині

Авіакатастрофа на Житомирщині. Там у селі Кмитові упав легкомоторний літак. Повітряне судно рухнуло з неба на землю за якихось кілька сотень метрів від людських будинків. На щастя, ані хат, ані самих селян - не зачепило.[read_more_news] А от пілот - постраждав. У якому він нині стані, що за політ виконував біля населеного пункту і чи загрожує йому кримінальна відповідальність за повітряну аварію?

Повітряне судно рухнуло з неба на землю – авіакатастрофа на Житомирщині
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Авіакатастрофа на Житомирщині.

Там у селі Кмитові упав легкомоторний літак.

Повітряне судно рухнуло з неба на землю за якихось кілька сотень метрів від людських будинків.

На щастя, ані хат, ані самих селян – не зачепило. Також по темі: На Вінниччині розкопали німецькі авіабомби часів Другої світової

А от пілот – постраждав.

У якому він нині стані, що за політ виконував біля населеного пункту і чи загрожує йому кримінальна відповідальність за повітряну аварію?

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ICTV / Надзвичайні новини / Повітряне судно рухнуло з неба на землю – авіакатастрофа на Житомирщині / 13.09.2021 19:51
13.09.2021 19:51

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