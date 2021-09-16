Повернувся з в’язниці і спалив родича живцем – палка розправа на Вінниччині

Це вбивство мало усі шанси пройти по усім зведенням як нещасний випадок, якби убивця не залишив після себе красномовні сліди.

На Вінниччині під час пожежі у приватному сільському будинку загинув чоловік.

Необережність під час паління у ліжку – така найперша версія рятувальників, яка дуже швидко відпала.

Бо ж біля ліжка, на якому виявили труп, стояла каністра з-під пального. Також по темі: Покинув матір живцем горіти у вогні, а сам втік! Страшна пожежа у Києві

Отже, хтось підпалив людину живцем, поки та спала?

Але хто цей душогуб?

Скажу наперед, що його вже затримали.

Як вирахували убивцю і за що він так жорстоко поквитався із селянином?

Ви будете вражені, коли дізнаєтесь правду.