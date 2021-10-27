Потужний вибух у дитячому садочку під Києвом – свідки хрестилися

Смертоносні уламки скла стирчать просто в стінах, а посеред подвір’я – справжня руїна!

У селі під Києвом стався потужний вибух. Також по темі: Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі - всі подробиці

І деінде, а у дитячому садочку!

Випадкові свідки буквально хрестилися і боялися за власні життя.

Бо гримнуло так, що задрижала земля!

Чи постраждали люди і що ж рвонуло?

Надзвичайні новини вже про все дізналися