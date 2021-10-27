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Video: Потужний вибух у дитячому садочку під Києвом – свідки хрестилися

Смертоносні уламки скла стирчать просто в стінах, а посеред подвір'я – справжня руїна! У селі під Києвом стався потужний вибух. [read_more_news] І деінде, а у дитячому садочку! Випадкові свідки буквально хрестилися і боялися за власні життя. Бо гримнуло так, що задрижала земля! Чи постраждали люди і що  ж рвонуло? Надзвичайні новини вже про все дізналися

Потужний вибух у дитячому садочку під Києвом – свідки хрестилися
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Смертоносні уламки скла стирчать просто в стінах, а посеред подвір’я – справжня руїна!

У селі під Києвом стався потужний вибух.  Також по темі: Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі - всі подробиці

І деінде, а у дитячому садочку!

Випадкові свідки буквально хрестилися і боялися за власні життя.

Бо гримнуло так, що задрижала земля!

Чи постраждали люди і що  ж рвонуло?

Надзвичайні новини вже про все дізналися

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ICTV / Надзвичайні новини / Потужний вибух у дитячому садочку під Києвом – свідки хрестилися / 27.10.2021 20:06
27.10.2021 20:06

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