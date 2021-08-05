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Video: Потужна злива розмила кладовище і наробила провалля на околиці Дніпра

Провалені могили, зруйновані пам’ятники та поховальні вінки з цвинтарним ґрунтом, які вода принесла просто під приватні двори. Це жахливі наслідки літніх злив на околиці Дніпра. Потужні потоки дощової води буквально розмили місцеве кладовище. Жителі тепер скаржаться на сильний трупний запах та бояться пити воду із криниць. [read_more_news] У всьому звинувачують фермерів, які опікуються навколишніми полями. Кажуть – ті розорали і остаточно знищили систему водовідведення, закладену ще у минулому столітті. А доки виправляти помилки, що і призвели до диких наслідків, ніхто не поспішає – місцеві з жахом чекають на наступну зливу. Бо вода може змити не лише надгробки, а й вимити з могил кістки їхніх померлих родичів.

Потужна злива розмила кладовище і наробила провалля на околиці Дніпра
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Провалені могили, зруйновані пам’ятники та поховальні вінки з цвинтарним ґрунтом, які вода принесла просто під приватні двори.

Це жахливі наслідки літніх злив на околиці Дніпра.

Потужні потоки дощової води буквально розмили місцеве кладовище.

Жителі тепер скаржаться на сильний трупний запах та бояться пити воду із криниць. Також по темі: Повінь у Бердянську - чоловік загинув від удару струмом, рятуючи мертвого незнайомця у воді

У всьому звинувачують фермерів, які опікуються навколишніми полями.

Кажуть – ті розорали і остаточно знищили систему водовідведення, закладену ще у минулому столітті.

А доки виправляти помилки, що і призвели до диких наслідків, ніхто не поспішає – місцеві з жахом чекають на наступну зливу.

Бо вода може змити не лише надгробки, а й вимити з могил кістки їхніх померлих родичів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Потужна злива розмила кладовище і наробила провалля на околиці Дніпра / 05.08.2021 20:22
05.08.2021 20:22

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