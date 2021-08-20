Потрійна ДТП на Одещині – постраждали двійнята

На Одещині потрійна аварія.

На овідіопольській трасі в районі Гребного каналу зерновоз зіткнувся з двома тойотами.

Обійшлося без жертв, але це справжнє диво.

Адже в одному легковику була мати з двома дітьми. Також по темі: Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист - ДТП на Черкащині

В іншому – троє чоловіків.

Вони кажуть, що їх врятувало те, що двоє вийшли із машини, а третій сидів дуже вдало, так, що його не зачепило.

Найбільше постраждав п’ятирічний хлопчик.

Його швидка забрала до лікарні.

Як він зараз почувається, і хто винен в аварії?