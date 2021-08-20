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Video: Потрійна ДТП на Одещині – постраждали двійнята

На Одещині потрійна аварія. На овідіопольській трасі в районі Гребного каналу зерновоз зіткнувся з двома тойотами. Обійшлося без жертв, але це справжнє диво. Адже в одному легковику була мати з двома дітьми. [read_more_news] В іншому – троє чоловіків. Вони кажуть, що їх врятувало те, що двоє вийшли із машини, а третій сидів дуже вдало, так, що його не зачепило. Найбільше постраждав п’ятирічний хлопчик. Його швидка забрала до лікарні. Як він зараз почувається, і хто винен в аварії?

Потрійна ДТП на Одещині – постраждали двійнята
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На Одещині потрійна аварія.

На овідіопольській трасі в районі Гребного каналу зерновоз зіткнувся з двома тойотами.

Обійшлося без жертв, але це справжнє диво.

Адже в одному легковику була мати з двома дітьми. Також по темі: Після зіткнення з вантажівкою страшною смертю загинув велосипедист - ДТП на Черкащині

В іншому – троє чоловіків.

Вони кажуть, що їх врятувало те, що двоє вийшли із машини, а третій сидів дуже вдало, так, що його не зачепило.

Найбільше постраждав п’ятирічний хлопчик.

Його швидка забрала до лікарні.

Як він зараз почувається, і хто винен в аварії?

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ICTV / Надзвичайні новини / Потрійна ДТП на Одещині – постраждали двійнята / 20.08.2021 19:55
20.08.2021 19:55

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