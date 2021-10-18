Потерпала від дитини-деспота і була задушена светром – моторошна історія на Львівщині

Бив руками та ногами, а потім задушив светром.

На Львівщині син звів у могилу свою матір та намагався виставити свій злочин, як природню смерть. Також по темі: 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю

Це просто не вкладається у голові, виявляється жінка вже тривалий час потерпала від дитини-деспота, але ретельно приховувала це від сусідів.

А що ж тепер говорить сам вбивця?

Чи шкодує за найріднішою?

Наша Євгенія Полікарпова готова розповісти усі деталі цієї моторошної історії