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Video: Потерпала від дитини-деспота і була задушена светром – моторошна історія на Львівщині

Бив руками та ногами, а потім задушив светром. На Львівщині син звів у могилу свою матір та намагався виставити свій злочин, як природню смерть.  [read_more_news] Це просто не вкладається у голові, виявляється жінка вже тривалий час потерпала від дитини-деспота, але ретельно приховувала це від сусідів. А що ж тепер говорить сам вбивця? Чи шкодує за найріднішою? Наша Євгенія Полікарпова готова розповісти усі деталі цієї моторошної історії

Потерпала від дитини-деспота і була задушена светром – моторошна історія на Львівщині
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Бив руками та ногами, а потім задушив светром.

На Львівщині син звів у могилу свою матір та намагався виставити свій злочин, як природню смерть.   Також по темі: 16-річна красуня та гордість школи зарізала рідну матір з особливою жорстокістю

Це просто не вкладається у голові, виявляється жінка вже тривалий час потерпала від дитини-деспота, але ретельно приховувала це від сусідів.

А що ж тепер говорить сам вбивця?

Чи шкодує за найріднішою?

Наша Євгенія Полікарпова готова розповісти усі деталі цієї моторошної історії

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ICTV / Надзвичайні новини / Потерпала від дитини-деспота і була задушена светром – моторошна історія на Львівщині / 18.10.2021 20:07
18.10.2021 20:07

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