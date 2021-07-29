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Video: Постраждали від великої води – повертайте гроші? На Прикарпатті чиновники погоріли на розподілі компенсацій

На Прикарпатті викрили чиновників, які допомагали розкладати «повеневі» кошти. Вони погоріли на розподілі компенсацій. Посадовці неправильно встановлювали категорії руйнування помешкань, згідно з якими нараховуватись гроші. [read_more_news] Компенсації виділяли і своїм родичам, які від великої води фактично не постраждали. Під слідством нині екс-секретарка однієї із сільських рад, землевпорядниця та кілька депутатів. Чи доведеться людям повертати отримані гроші? - знає Світлана Маланюк.

Постраждали від великої води – повертайте гроші? На Прикарпатті чиновники погоріли на розподілі компенсацій
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На Прикарпатті викрили чиновників, які допомагали розкладати «повеневі» кошти.

Вони погоріли на розподілі компенсацій.

Посадовці неправильно встановлювали категорії руйнування помешкань, згідно з якими нараховуватись гроші. Також по темі: Повінь у Бердянську - чоловік загинув від удару струмом, рятуючи мертвого незнайомця у воді

Компенсації виділяли і своїм родичам, які від великої води фактично не постраждали.

Під слідством нині екс-секретарка однієї із сільських рад, землевпорядниця та кілька депутатів.

Чи доведеться людям повертати отримані гроші? – знає Світлана Маланюк.

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ICTV / Надзвичайні новини / Постраждали від великої води – повертайте гроші? На Прикарпатті чиновники погоріли на розподілі компенсацій / 29.07.2021 20:15
29.07.2021 20:15

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