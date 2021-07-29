Постраждали від великої води – повертайте гроші? На Прикарпатті чиновники погоріли на розподілі компенсацій

На Прикарпатті викрили чиновників, які допомагали розкладати «повеневі» кошти.

Вони погоріли на розподілі компенсацій.

Посадовці неправильно встановлювали категорії руйнування помешкань, згідно з якими нараховуватись гроші. Також по темі: Повінь у Бердянську - чоловік загинув від удару струмом, рятуючи мертвого незнайомця у воді

Компенсації виділяли і своїм родичам, які від великої води фактично не постраждали.

Під слідством нині екс-секретарка однієї із сільських рад, землевпорядниця та кілька депутатів.

Чи доведеться людям повертати отримані гроші? – знає Світлана Маланюк.