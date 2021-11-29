Послідовники відомого ОЗУ Кочеткова з 90-х мордували людей в Україні

Жінка сколотила банду і нападала на товарні потяги
На Черкащині озброєна банда, як стадо звірів з 90-х, посеред ночі наскочила на фермерські склади
Зграя бандитів заливала в очі горілку своїм жертвам та катувала, як у 90-ті
На Житомирщині затримали зухвалу банду грабіжників
Затримання банди розбійників на Київщині. Спецоперація у прямому ефірі
На Хмельниччині банда хуліганів забила двох хлопців до коми
Торгували наркотиками, а зізналися у вбивстві: столичні правоохоронці затримали злочинну банду
У Києві орудує банда малолітніх хуліганів