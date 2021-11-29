Послідовники відомого ОЗУ Кочеткова з 90-х мордували людей в Україні

Вони тероризували людей аж до смерті.

Львівські поліцейські затримали криваву банду, яка катувала безневинних жертв.

Нелюди починали свою кар’єру ще у 90-х в одіозній групі Кочеткова.

Тепер же орудували по всій Україні. Також по темі: Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині - скільки бандити випотрошили сейфів?

Найбільше від грабіжників дісталося саме Львівщині, тут вони скоїли одразу два резонансні напади на сім’ї лісника та бізнесмена.

В обох родинах загинули люди.

Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася з тими, хто відчув усю жорстокість катів на собі, але зумів вижити.

Вже за кілька секунд ви почуєте без перебільшення приголомшливі одкровення.