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Video: Послідовники відомого ОЗУ Кочеткова з 90-х мордували людей в Україні

Вони тероризували людей аж до смерті. Львівські поліцейські затримали криваву банду, яка катувала безневинних жертв. Нелюди починали свою кар’єру ще у 90-х в одіозній групі Кочеткова. Тепер же орудували по всій Україні. [read_more_news] Найбільше від грабіжників дісталося саме Львівщині, тут вони скоїли одразу два резонансні напади на сім'ї лісника та бізнесмена. В обох родинах загинули люди. Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася з тими, хто відчув усю жорстокість катів на собі, але зумів вижити. Вже за кілька секунд ви почуєте без перебільшення приголомшливі одкровення.

Послідовники відомого ОЗУ Кочеткова з 90-х мордували людей в Україні
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Вони тероризували людей аж до смерті.

Львівські поліцейські затримали криваву банду, яка катувала безневинних жертв.

Нелюди починали свою кар’єру ще у 90-х в одіозній групі Кочеткова.

Тепер же орудували по всій Україні. Також по темі: Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині - скільки бандити випотрошили сейфів?

Найбільше від грабіжників дісталося саме Львівщині, тут вони скоїли одразу два резонансні напади на сім’ї лісника та бізнесмена.

В обох родинах загинули люди.

Наша Євгенія Полікарпова поспілкувалася з тими, хто відчув усю жорстокість катів на собі, але зумів вижити.

Вже за кілька секунд ви почуєте без перебільшення приголомшливі одкровення.

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ICTV / Надзвичайні новини / Послідовники відомого ОЗУ Кочеткова з 90-х мордували людей в Україні / 29.11.2021 19:55
29.11.2021 19:55

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