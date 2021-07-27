Посеред ночі відмовила коханому – живою на кухню для приготування романтичної вечері вже не вийшла

Трагедію, що сталася у селі на Київщині, місцеві обговорюватимуть ще довго.

Драма, гідна шекспірівської.

Лише послухайте, вона кохала його більше за життя, а він задушив її голими руками. Також по темі: У Києві чоловік шукав прихистку, а отримав ніж у груди та цементовану могилу

Ревнощі? Зрада?

Ніколи не здогадаєтесь, – реальна причина холоднокровної розправи, просто у голові не вкладається.

У селі ж кажуть, інгредієнти цієї смертельної страви кипіли у родинному казані вже давно – цілих 16 років.

Те, яка помилка у рецепті родинного щастя стала фатальною, вас неодмінно вразить.