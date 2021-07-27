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Video: Посеред ночі відмовила коханому – живою на кухню для приготування романтичної вечері вже не вийшла

Трагедію, що сталася у селі на Київщині, місцеві обговорюватимуть ще довго. Драма, гідна шекспірівської. Лише послухайте, вона кохала його більше за життя, а він задушив її голими руками.[read_more_news] Ревнощі? Зрада? Ніколи не здогадаєтесь, - реальна причина холоднокровної розправи, просто у голові не вкладається. У селі ж кажуть, інгредієнти цієї смертельної страви кипіли у родинному казані вже давно - цілих 16 років. Те, яка помилка у рецепті родинного щастя стала фатальною, вас неодмінно вразить.

Посеред ночі відмовила коханому – живою на кухню для приготування романтичної вечері вже не вийшла
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Трагедію, що сталася у селі на Київщині, місцеві обговорюватимуть ще довго.

Драма, гідна шекспірівської.

Лише послухайте, вона кохала його більше за життя, а він задушив її голими руками. Також по темі: У Києві чоловік шукав прихистку, а отримав ніж у груди та цементовану могилу

Ревнощі? Зрада?

Ніколи не здогадаєтесь, – реальна причина холоднокровної розправи, просто у голові не вкладається.

У селі ж кажуть, інгредієнти цієї смертельної страви кипіли у родинному казані вже давно – цілих 16 років.

Те, яка помилка у рецепті родинного щастя стала фатальною, вас неодмінно вразить.

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ICTV / Надзвичайні новини / Посеред ночі відмовила коханому – живою на кухню для приготування романтичної вечері вже не вийшла / 27.07.2021 19:40
27.07.2021 19:40

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