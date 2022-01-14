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Video: Помста сусіду у стилі італійських мафіозі через шумні вечірки вразила киян

Сусідські розбірки у стилі італійських мафіозі. У Києві чоловік покликав друзів, щоб ті розібралися з його сусідом. Між чоловіками, що живуть поруч, регулярно спалахували сварки та бійки. І от після чергової, один з них не витримав і привів чужинців, аби показати противнику - де раки зимують. [read_more_news] Вийшло ефектно, боляче і так, що заслуговує на вісім років тюрми. Що ж не поділили сусіди? Знайшов героїв і все в них розпитав наш Ігор Шумик.

Помста сусіду у стилі італійських мафіозі через шумні вечірки вразила киян
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Сусідські розбірки у стилі італійських мафіозі.

У Києві чоловік покликав друзів, щоб ті розібралися з його сусідом.

Між чоловіками, що живуть поруч, регулярно спалахували сварки та бійки.

І от після чергової, один з них не витримав і привів чужинців, аби показати противнику – де раки зимують. Також по темі: Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині

Вийшло ефектно, боляче і так, що заслуговує на вісім років тюрми.

Що ж не поділили сусіди?

Знайшов героїв і все в них розпитав наш Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Помста сусіду у стилі італійських мафіозі через шумні вечірки вразила киян / 14.01.2022 20:32
14.01.2022 20:32

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