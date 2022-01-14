Помста сусіду у стилі італійських мафіозі через шумні вечірки вразила киян

Сусідські розбірки у стилі італійських мафіозі.

У Києві чоловік покликав друзів, щоб ті розібралися з його сусідом.

Між чоловіками, що живуть поруч, регулярно спалахували сварки та бійки.

І от після чергової, один з них не витримав і привів чужинців, аби показати противнику – де раки зимують. Також по темі: Остання вечеря сусіда з рецидивістом завершилась вбивством у Козятині

Вийшло ефектно, боляче і так, що заслуговує на вісім років тюрми.

Що ж не поділили сусіди?

Знайшов героїв і все в них розпитав наш Ігор Шумик.