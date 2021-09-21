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Video: Помста подружжю – у Полтаві згоріло шість авто на приватній стоянці

Спокійно спите, поки ваш автомобіль стоїть під охороною на парковці? А дарма. Бо вранці замість недешевого легковика можна побачити хіба що обвуглений каркас. Шокуюча драма у Полтаві. Посеред ночі на стоянці спалахнули не одна, а одразу шість машин.[read_more_news] Дві з них належать подружжю. Інші власники упевнені: палій хотів знищити саме їхні легковики. Але ж чому? Кому пара перейшла дорогу? Ви не повірите, але бути простим фермером надзвичайно небезпечно.

Помста подружжю – у Полтаві згоріло шість авто на приватній стоянці
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Спокійно спите, поки ваш автомобіль стоїть під охороною на парковці? А дарма.

Бо вранці замість недешевого легковика можна побачити хіба що обвуглений каркас.

Шокуюча драма у Полтаві.

Посеред ночі на стоянці спалахнули не одна, а одразу шість машин. Також по темі: Врятувала доньку, сама згоріла з матір'ю на руках - пожежа на Київщині

Дві з них належать подружжю.

Інші власники упевнені: палій хотів знищити саме їхні легковики.

Але ж чому?

Кому пара перейшла дорогу?

Ви не повірите, але бути простим фермером надзвичайно небезпечно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Помста подружжю – у Полтаві згоріло шість авто на приватній стоянці / 21.09.2021 19:59
21.09.2021 19:59

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