Помста подружжю – у Полтаві згоріло шість авто на приватній стоянці

Спокійно спите, поки ваш автомобіль стоїть під охороною на парковці? А дарма.

Бо вранці замість недешевого легковика можна побачити хіба що обвуглений каркас.

Шокуюча драма у Полтаві.

Посеред ночі на стоянці спалахнули не одна, а одразу шість машин. Також по темі: Врятувала доньку, сама згоріла з матір'ю на руках - пожежа на Київщині

Дві з них належать подружжю.

Інші власники упевнені: палій хотів знищити саме їхні легковики.

Але ж чому?

Кому пара перейшла дорогу?

Ви не повірите, але бути простим фермером надзвичайно небезпечно.