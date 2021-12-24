Помста одіозному українцю! Посеред ночі в маєток на Софіївській Борщагівці кинули гранату

Зухвалий замах під Києвом.

В передмісті столиці прогримів вибух.

Посеред ночі на подвір’я маєтку в Софіївській Борщагівці кинули гранату.

Але вона не досягла цілі і розірвалася під парканом.

Ударною хвилею пошкодило лиш фасад будинку.

Але найцікавіше – кому належить той дім! Також по темі: Із гранатою до лікарні - пацієнт навів шороху у медзакладі Борисполя

Виявляється, людина ця – дуже одіозна.

Настільки, що плакати з закликом повернути те, що їй не належить, висять не лише на Київщині, а й у самій столиці!

Хто ж цей “добродій”? Кому аж так допік?

І чи здав виконавець замовників?

Розв’язка приголомшує більше, ніж сама подія.

Ігор Шумик – із шокуючими подробицями.